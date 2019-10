Politica 377

Il ministro per il Sud a Montedoro: "Dobbiamo spezzare questo isolamento. Le infrastrutture sono la priorità"

Giuseppe Provenzano ha incontrato i sindaci delle aree interne e ha ribadito che va garantito il diritto alla mobilità

Redazione

19 Ottobre 2019 13:01

"Dobbiamo spezzare questo isolamento. La priorità di questi luoghi sono le infrastrutture, le linee di collegamento perché oggi sembra che l’unica mobilità è quella che ci consente di andare via e di andare lontano e invece abbiamo un diritto alla mobilità che è quella che lega le nostre città, i nostri paesi e che non è garantito”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, oggi in visita a Montedoro pe rincontrare i sindaci delle aree interne. “Ho già sentito i vertici Anas – ha aggiunto il ministro - perché anche loro vanno responsabilizzati e soprattutto dobbiamo avere una politica che dopo anni di buco sulla mobilità secondaria riprenda anche facendo quella manutenzione straordinaria che purtroppo è necessaria in queste strade provinciali. In qualche caso, se è necessario, bisognerebbe riclassificare le strade perché altrimenti non ce la facciamo. Con il vice ministro Cancelleri ci vedremo presto, siamo entrambi di questo territorio e questa è un’occasione che non dobbiamo perdere non solo per la provincia di Caltanissetta ma anche per tutte le altre aree limitrofe. Molti confini provinciali sono diventati un limite e noi dobbiamo invece avere una strategia integrata che colleghi i nostri capoluoghi e le nostre città”.

