Il messaggio struggente di John Travolta per la perdita della moglie: "La mia bellissima Kelly ha perso la sua battaglia"

Kelly Preston aveva 57 anni e per due anni ha combattuto la sua battaglia per un cancro al seno

Redazione

13 Luglio 2020 23:27

L'attrice americana Kelly Preston, che ha recitato in film quali 'Jerry Maguire' e 'Twins', è morta per un cancro all'età di 57 anni. Lo ha annunciato il marito John Travolta. Ecco cosa ha scritto il noto attore: "Con il cuore pesante vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto una coraggiosa lotta con l'amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri del Md Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l'hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po' di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po'. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT".Travolta e la Preston erano una delle coppie più belle e longeve di Hollywood, erano sposati dal 1991.

Questa non è la prima tragedia che colpisce in modo così duro la famiglia Travolta: nel 2009 il primogenito della coppia, Jett che era autistico, è morto a soli 16 anni a causa un attacco epilettico mentre erano in vacanza alle Bahamas.



