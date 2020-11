Eventi 162

"Il mercato elettronico della pubblica amministrazione", iniziativa on-line della Camera di Commercio di Caltanissetta

L'incontro si terrà il 3 dicembre a partire dalle 10.30. Ecco il link da utilizzare per partecipare all'evento

Redazione

26 Novembre 2020 17:31

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Il MePA consente alle Amministrazioni di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità ormai consolidata anche per tutti gli Operatori Economici (imprese, liberi professionisti, consorzi, ecc.) che, tramite il Mepa, possono offrire i propri prodotti e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione.

Per presentare i molteplici strumenti di acquisto messi a disposizione sulla piattaforma di e-procurement e illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del MePA, Consip e la Camera di Commercio di Caltanissetta organizzano un webinar rivolto agli Operatori economici del territorio.

Gli strumenti del Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nella PA: il MePA, 3 dicembre 2020

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma (dalle ore 10:30 alle ore 12:00):

10.30-10.45 Saluti di benvenuto

Prof.ssa Giovanna Candura, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta

10.45-11.15 Il Programma di razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione

Il Mercato Elettronico della PA: caratteristiche, vantaggi e risultati

Il Progetto Sportelli in Rete a supporto delle PMI

Dott.ssa Francesca Minerva, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A.

11.15-11.45 Il Mercato Elettronico della PA: funzionalità per le imprese

Dott.ssa Francesca Minerva, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A.

Domande&Risposte

12.00 Chiusura lavori

Dott. Giuseppe Virgilio, Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta

Il link per poter seguire l’evento verrà fornito a ricezione del Modulo di partecipazione scaricabile attraverso il link: https://www.cameracommercio.cl.it/homenews/posts/gli-strumenti-del-programma-per-la-razionalizzazione-degli-acquisti-nella-pa-il-mepa

Il Commissario Straordinario Prof.ssa Giovanna Candura invita tutti gli operatori economici del territorio provinciale a partecipare



Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Il MePA consente alle Amministrazioni di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità ormai consolidata anche per tutti gli Operatori Economici (imprese, liberi professionisti, consorzi, ecc.) che, tramite il Mepa, possono offrire i propri prodotti e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione.

Per presentare i molteplici strumenti di acquisto messi a disposizione sulla piattaforma di e-procurement e illustrare i vantaggi e le modalità di funzionamento del MePA, Consip e la Camera di Commercio di Caltanissetta organizzano un webinar rivolto agli Operatori economici del territorio.

Gli strumenti del Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nella PA: il MePA, 3 dicembre 2020

L’evento si svolgerà secondo il seguente programma (dalle ore 10:30 alle ore 12:00):

10.30-10.45 Saluti di benvenuto

Prof.ssa Giovanna Candura, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta

10.45-11.15 Il Programma di razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione

Il Mercato Elettronico della PA: caratteristiche, vantaggi e risultati

Il Progetto Sportelli in Rete a supporto delle PMI

Dott.ssa Francesca Minerva, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A.

11.15-11.45 Il Mercato Elettronico della PA: funzionalità per le imprese

Dott.ssa Francesca Minerva, Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti P.A.

Domande&Risposte

12.00 Chiusura lavori

Dott. Giuseppe Virgilio, Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta

Il link per poter seguire l’evento verrà fornito a ricezione del Modulo di partecipazione scaricabile attraverso il link: https://www.cameracommercio.cl.it/homenews/posts/gli-strumenti-del-programma-per-la-razionalizzazione-degli-acquisti-nella-pa-il-mepa

Il Commissario Straordinario Prof.ssa Giovanna Candura invita tutti gli operatori economici del territorio provinciale a partecipare



News Successiva Giornata contro la violenza sulle donne, due eventi a Caltanissetta nelle comunità di Casa Rosetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare