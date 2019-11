Cronaca 568

Il mare divora la spiaggia e distrugge anche un ristorante: disastro a Eraclea Minoa

La denuncia è di Mareamico che chiede, ancora una volta, "interventi programmati da parte della Regione Siciliana"

18 Novembre 2019

La spiaggia di Eraclea Minoa sta sparendo e con essa anche il boschetto che si assottiglia sempre più. I danni delle ultime mareggiate sono sempre più ingenti; adesso è crollato anche una parte del ristorante presente in spiaggia.La denuncia è di Mareamico che chiede, ancora una volta, "interventi programmati da parte della Regione Siciliana". Una vera tragedia ambientale quella che si sta verificando ad Eraclea e che colpisce, nuovamente, il sacrificio e la passione degli imprenditori locali come i proprietari del lido ristorante Bellevue duramente colpito dalle ultime mareggiate.

Negli anni passati la struttura venne resa inutilizzabile dalla furia del mare, così come anche un altro lido che venne distrutto, e poi entrambi furono ricostruiti.

Sulla spiaggia, adesso rimane la distruzione: con alberi sradicati e abbandonati sulla spiaggia che si è ridotta ancora di più.



