Cronaca 603

Il manto stradale è sconnesso, ciclista perde l'equilibrio e cade: trasportato in elisoccorso al Sant'Elia

L'uomo è stato ricoverato in Neurochirurgia dove è stato dichiarato guaribile in 30 giorni

Rita Cinardi

29 Luglio 2019 11:12

Brutta disavventura per un 81enne originario di Milena, ma residente ormai da anni in Francia, che ieri era uscito di buon mattino per fare una passeggiata in bicicletta. L'uomo però non aveva fatto i conti con il manto stradale disconnesso di contrada Parco, strada che collega Milena e Grotte, e ad un certo punto ha perso il controllo della due ruote rovinando violentemente a terra. Subito l'uomo è stato soccorso dai presenti che hanno contattato il 118. Sul posto è arrivato l'elissoccorso che ha trasportato l'uomo in gravi condizioni al pronto socccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui è stato riscontrato un severo trauma facciale e delle fratture alle vertebre. L'uomo è stato ricoverato in Neurochirurgia dove è stato dichiarato guaribile in 30 giorni.

