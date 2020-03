Cronaca 873

Il maltempo non dà tregua: 33 gli interventi dei vigili del fuoco oggi a Caltanissetta

La maggior parte degli interventi riguardano il capoluogo. Domani prevista un'altra giornata di vento e pioggia

Rita Cinardi

25 Marzo 2020 19:01

Il maltempo non dà tregua in provincia di Caltanissetta e in particolare nel capoluogo dove oggi si è registrato il maggior numero degli interventi dei vigili del fuoco. In tutta la provincia sono stati 33 gli interventi (22 solo a Caltanissetta, Mazzarino 8, Gela 2, Mussomeli 1), 5 quelli in corso e 11 in coda. Il forte vento ha sradicato intonaci, tegole, antenne, insegne, pluviali. Diversi i casi di rami e alberi caduti sulla carreggiata. Nel pomeriggio paura per il crollo del prospetto di un'abitazione diroccata e disabitata nel quartiere Angeli. La situazione comunque, ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco Gianfranco Scarciotta, è sotto controllo e non desta particolare preoccupazione. Domani è prevista un'altra giornata di pioggia e maltempo.

