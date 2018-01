Attualita 414

Il maltempo arriva anche in Sicilia con raffiche di vento e mareggiate

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse.

Redazione

20 Gennaio 2018 18:02

Correnti nord atlantiche in quota determineranno una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento delle temperature. Dal pomeriggio di oggi previsti venti forti e di burrasca, nord-occidentali, sulla Sardegna. Dalle prime ore di domani, venti forti e di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Piemonte, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento. Dalla tarda mattinata di domani, l’avviso prevede poi venti forti e di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Abruzzo e Molise, specie su settori costieri, in estensione a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.Si prevedono, infine, mareggiate lungo le coste esposte. Per domani, allerta gialla sui settori tirrenici calabresi. Permane l'allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio. (Gds)



