Attualita 414

Il M5S di San Cataldo consegna il materiale da cancelleria donato dai cittadini alla biblioteca

L'iniziativa aveva lo scopo di supportare un’importante realtà promotrice della cultura sul territorio

Redazione

22 Ottobre 2019 07:56

Martedì 15 ottobre il Meetup "San Cataldo 5 Stelle" - MoVimento 5 Stelle, ha consegnato alla biblioteca comunale “B.Giuliana” il materiale da cancelleria donato dai cittadini nell'ambito dell'iniziativa, promossa i primi di Settembre dallo stesso gruppo politico. L'iniziativa aveva lo scopo di supportare un’importante realtà promotrice della cultura sul territorio, la quale con il dissesto economico, si vede sempre più in difficoltà per il budget ormai striminzito stanziato dalle casse comunali per l’esercizio della stessa.



Il Portavoce del Meetup Marco Iacona afferma: “Come ho sempre ribadito anche nelle precedenti iniziative a favore della biblioteca,ritiengo che la cultura sia uno dei punti cardine per far ripartire la città ormai depressa non solo economicamente, ma anche socialmente e culturalmente. Mi preme ringraziare la Responsabile della Biblioteca Comunale,nonchè I volontari e I ragazzi del servizio civile per l’impegno a sostegno della città che portano avanti ogni giorno con varie iniziative come “Nati per leggere” atta a promuovere la lettura tra I più piccoli.”





