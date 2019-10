Eventi 79

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli incontra il sindaco: ad aprile la città ospiterà oltre mille soci provenienti da tutta la Sicilia

Il direttivo ha illustrato al primo cittadino le attività di cui si occupa e ha annunciato un grande evento dal titolo "Lions day"

31 Ottobre 2019 16:22

Lunedì 28 ottobre il Consiglio Direttivo del Lions Club "Caltanissetta dei Castelli" è stato ricevuto dal Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ufficialmente nel suo studio di Palazzo del Carmine. A guidare la delegazione è stato il Presidente Vincenzo Falzone, con lui il vice Presidente Domenico Bonelli, il Segretario Andrea Capizzi, il Cerimoniere Giuseppe D'Anna, il Consigliere Nunzio Rinaldi e il Marketing Communication Antonio Alberto Stella.

Nel corso del cordiale colloquio il Presidente Vincenzo Falzone ha esposto al Primo cittadino ciò che il programma prevede come attività di Servizio nel territorio.

Apprezzamento è stato espresso dal Sindaco Gambino che si è detto contento delle attività di Servizio che già sono in corso d'opera, ed ha dato massima disponibilità per altre proposte di cui trarrà beneficio il territorio Nisseno.

Si è parlato anche della manifestazione "Lions Day" che, il 18 e 19 aprile 2020, si svolgerà a Caltanissetta e previsto l'arrivo di circa millecinquecento Lions provenienti da tutta la Sicilia. Si tratta di un importante evento per Caltanissetta che dovrà mostrare il meglio si se.

Il Primo cittadino ha espresso apprezzamento per l'impegno che sta dimostrando il "Caltanissetta dei Castelli" anche in favore dei più deboli, con raccolte di beneficenza che proseguono da diversi anni, ha ribadito l'importanza di un'azione sinergica tra l'Ente Pubblico ed i Club Services a beneficio della cittadinanza.

Al termine dell'incontro il Presidente Falzone ha donato al Primo cittadino il guidoncino del Club.





