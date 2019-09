Eventi 250

Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli inaugura l'anno sociale: attenzione rivolta all'ambiente e ai giovani

Il club services, presieduto da Enzo Falzone, vuole proseguire la sua attività di collaborazione con la città

Redazione

25 Settembre 2019 15:25

Domenica, 22 settembre, in un noto Hotel cittadino, si è svolta la “Cerimonia di Apertura dell’Anno Sociale 2019-2020” del Lions Club Caltanissetta dei Castelli.

Oltre al neo Presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli, Enzo Falzone, erano presenti, il Segretario Distrettuale Gaetano Salemi, il Tesoriere Distrettuale Giovanni Volpe, il Segretario della IX Circoscrizione Fabiola Safonte, il Presidente della Zona 25 Michele Vitale, il Delegato del Governatore per il Li...ons Day Distrettuale Nunzio Rinaldi, la Presidente del Leo Club Caltanissetta dei Castelli Giovanna Garlisi.

Ha partecipato all'evento Marurizio Gibilaro, delegato del Governatore per il Comitato malattie rare e killer, gli Officers dei Clubs della zona 25 Lions Club Caltanissetta: Davide Vassallo vice Presidente, Giuseppe Giunta Segretario; Lions Club Mazzarino: Gaetano Cuda Presidente; Lions Club Riesi: Stefania Ievolella, Presidente, Irene Dibennardo Segretaria; Lions Club Ravanusa-Campobello Loredana Giudice Presidente, Antonio Pitruzzella, Tesoriere.

E' stata gradita ospite la signora Elena Barça, in rappresentanza del Club de Leones de Moron (Buenos Aires - Argentina).

L'evento è stato arricchito dall'ammissione di un nuovo Socio.

Il Presidente, Enzo Falzone, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha enunciato la sua relazione programmatica dei Services da realizzare nel territorio mettendo in evidenza il risanamento ambientale con piantumazioni, l'attenzione ai giovani con il poster della pace, la giusta visibilità al benefattore di Caltanissetta per le sante attività, e tanti altri services, mettendo in evidenza che alla base di tutto c'è condivisione, collaborazione e amicizia tra tutti i Clubs, in assoluta sintonia con il programma distrettuale proposto dal Governatore Angelo Collura.

L’intervento è stato a lungo applaudito da tutti gli ospiti che hanno seguito con interesse e partecipazione.

Il Presidente Enzo Falzone ha quindi proceduto ad omaggiare gli Officers Distrettuali ed i rappresentanti dei Clubs Lions intervenuti del Guidoncino del Club Caltanissetta dei Castelli.

Sono seguiti gli interventi degli Officers Distrettuali; Nunzio Rinaldi, Delegato del Governatore per il Lions Day del Distretto ha illustrato l'evento che avverrà il 18 e 19 aprile 2020 ha già iniziato gli incontri con gli altri componenti del Comitato al fine di un’ottimale riuscita della due giorni nissena

che porterà a Caltanissetta circa 1500 Soci Lions provenienti da tutti i Clubs Lions della Sicilia.

Di seguito ha preso la parola la Presidente del Leo Club che ha presentato le attività del nuovo Anno Sociale del Club giovanile. Quindi ha preso la parola Michele Vitale, Presidente della Zona 25 il quale ha fatto il suo intervento e dato il proprio saluto; ha fatto seguito l’intervento di Fabiola Safonte, Segretario della IX Circoscrizione, seguito e applaudito da tutti.

La Cerimonia si è conclusa con gli interventi del Tesoriere Distrettuale Giovanni Volpe e del Segretario Distrettuale Gaetano Salemi, i quali si sono pubblicamente detti entusiasti del lavoro finora svolto dal Club Caltanissetta dei Castelli e del programma per l’anno appena iniziato, che segue le proposte del Governatore nonché quelle del Presidente internazionale.

Al termine della Cerimonia ufficiale gli intervenuti si sono intrattenuti per una Conviviale conclusa con la Torta celebrativa.





