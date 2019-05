Cronaca 445

Il "guerriero" si è arreso, Gela piange un'altra giovane vittima: Peppe non ce l'ha fatta

Il cuore di Giuseppe Morello ha cessato di battere oggi pomeriggio al Sant'Elia. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate

Redazione

22 Maggio 2019 21:41

Gela piange Giuseppe Morello, il ragazzo di 25 anni morto oggi al Sant'Elia dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. In tanti hanno pregato per il "guerriero" ma lui, Peppe per gli amici, se n'è andato. Le sue condizioni erano apparse disperate sin da subito. Un ragazzo educato, gentile, dolce, che amava la vita e che è stato tradito da un giro in moto. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Non è escluso che a provocare l'impatto con il guardrail sia stata l'alta velocità o qualche distrazione. Trasportato in ospedale, le condizioni del giovane centauro erano apparse subito gravissime. Poi la corsa al Sant'Elia dove il ragazzo è deceduto. Il suo cuore ha cessato di battere oggi pomeriggio.

