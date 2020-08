Eventi 767

Il Grande Fratello Vip pronto a ripartire: ecco le prime indiscrezioni. Nella casa anche Elisabetta Gregoraci

Il noto programma di Canale 5, prenderà il via dal 14 settembre. Al timone ci sarà, anche quest'anno, Alfonso Signorini

Redazione

20 Agosto 2020 15:24

Solo poche settimane ma i primi nomi iniziano a trapelare. Dal 14 settembre, con un doppio appuntamento, torna su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Al timone ci sarà, come sempre, Alfonso Signorini con la sua carica di simpatia e questa volta, al suo fianco, nel ruolo di opinionisti ci saranno Pupo e Antonella Elia."Punto su di te - ha detto in un video sui social Signorini scherzando in un siparietto con Antonella Elia e Pupo-. Sei il Grande Fratello, ti raccomando, spirito d'osservazione, sempre sul pezzo".

Tra i confermati nel cast della quinta edizione, primo fra tutti, troviamo Fausto Leali. Non è la prima volta per il cantante in un reality: ha partecipato già a Music Farm, Tale e quale show, Ballando con le stelle, Ora o mai più e Il cantante mascherato.

Nella casa entreranno anche Elisabetta Gregoraci, di ritorno "Battiti Live" in onda proprio in questi giorni su Italia 1 e Patrizia de Blanck che sembrerebbe aver chiesto un cache da capogiro, ben 100mila euro. Ma ancora nulla si sa sulla possibile partecipazione della figlia Giada.

E ancora, tra le conferme, c'è anche Flavia Vento, ormai da molto tempo lontana dalle scene e che, proprio per questo, potrebbe essere la mina vagante della casa del Gf Vip.



