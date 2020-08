Attualita 1271

Il governo chiude le discoteche: le regioni non potranno rilasciare nessuna autorizzazione

La decisione entrerà in vigore da domani e chiude una polemica durissima sul mancato rispetto del distanziamento sociale

Redazione

16 Agosto 2020 18:54

Il governo chiude le discoteche e impone mascherine obbligatorie all’aperto dalle 18 nei luoghi degli assembramenti

Il governo ha deciso di chiudere le discoteche, le sale da ballo e i locali assimilati, non prevedendo la possibilità che le Regioni possano rilasciare delle autorizzazioni in deroga. La decisione, anticipata dal Corriere della Sera, entrerà in vigore da domani e chiude una polemica durissima sul mancato rispetto del distanziamento sociale nei luoghi della movida dei giovani. Inoltre, nell'ordinanza si legge come "dalle 18 alle 6, su tutto il territorio nazionale, viene reso obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti". In altre parole, sarà necessario indossare la mascherina nei luoghi pubblici in cui vi è maggiore probabilità che si verifichino assembramenti e anche negli spazi esterni dei locali privati, sempre dalle 18 in poi.



