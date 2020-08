Eventi 476

Il gotico siciliano di Orazio Labbate, appuntamento a Gela con "I mercoledì di cronaca: quando le pagine diventano vita"

Domani, mercoledì 26 agosto, Orazio Labbate presenterà Suttaterra (tunuè). Modererà Jerry Italia, colloquierà con l’autore il giornalista Rosario Cauchi.

Redazione

25 Agosto 2020 11:51

Secondo appuntamento con “I mercoledì di cronaca: quando le pagine diventano vita”. Nella suggestiva terrazza di Bosco Littorio, dopo il successo di pubblico ottenuto alla prima con Gerardo Greco e la sua “Guerra Calda”, mercoled’ 26 tocca a Orazio Labbate presenta Suttaterra (tunuè). Modererà Jerry Italia, colloquierà con l’autore il giornalista Rosario Cauchi.ü Orazio Labbate, 35 anni di Butera, è ritenuto il fondatore del gotico siciliano. Ha pubblicato due romanzi Lo Scuru (segnalato al Premio Sciascia 2016) e Suttaterra (Tunué), Piccola enciclopedia dei mostri, la raccolta di racconti Stelle ossee, finalista al Premio Sciascia 2017, e Atlante del mistero.

Collabora con Antonio Franchini direttore editoriale di Giunti Editore come lettore e talent scout. Lavora come lettore per Rizzoli e per Solferino. Scrive per “La Lettura del Corriere della Sera” e “Vanity Fair”. Cura un blog per Huffington Post e gli editoriali per Wu Magazine. Un suo racconto “Un innamorato nell’Apocalisse” (In Love Post-Apocalypse) è stato tradotto da Anne Milano Appel e pubblicato su Pen America; un secondo racconto verrà pubblicato per The Shoutflower nuova rivista letteraria fondata a Philadelphia.

Il libro

Milton, West Virginia. Giuseppe Buscemi è il figlio di un predicatore emigrato in giovane età dalla Sicilia. Trentenne, di mestiere becchino, è ormai capace solo di consumarsi nel ricordo della moglie, scomparsa un anno prima. Un giorno però gli arriva una lettera della defunta, che lo invita a raggiungerla a Gela, luogo del loro matrimonio. Spedita qualche giorno prima, pare scritta proprio da lei. Giuseppe, sconvolto dalla paura e dal desiderio, decide di partire verso la Sicilia delle sue origini maledette. In equilibrio tra l'immaginario onirico di David Lynch, l'horror di Thomas Ligotti e le pagine stregate di Vincenzo Consolo, Orazio Labbate rinnova l'epica de Lo Scuru con un romanzo che conduce nel cuore nero del gotico siciliano.

️ live music - chitarra e voce con Giorgia Parisi ed Enrico Romano.

▶️Sono previste misure di sicurezza e prevenzione anti covid con registrazione temperatura ingresso, distanziamento posti a sedere, sanificazione degli ambienti.

INGRESSO GRATUITO con posti limitati. Gli incontri sono in programma alle 19 e sono promossi promossa dalla società editrice Finmedia, il Quotidiano di Gela e tele gela, dal Comune Di Gela - Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo retto da Cristian Malluzzo e dal Parco Archeologico di Gela.



