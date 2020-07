Sport 318

Il giovane portiere Carmelo Di Proietto, dopo la parentesi alla Vigor di San Cataldo, ritorna alla Pro Nissa

Ritorna per fine prestito il talentuoso portiere nisseno, classe 97 Carmelo Di Proietto. Per la società è una grande gioia

Redazione

23 Luglio 2020 10:21

Nuovo movimento in entrata in casa Pro Nissa. Ritorna infatti per fine prestito dalla Vigor di San Cataldo,formazione di serie C1, il giovane e talentuoso portiere nisseno classe ‘97 Carmelo Di Proietto. Per noi un gradito ritorno dopo la bella esperienza di qualche anno fa che portò la compagine giallorossa alla promozione in B e alla vittoria della Coppa Italia regionale di categoria anche grazie al suo contributo tra i pali. Riteniamo che sia arrivato il momento giusto per fare ritorno a casa e per recitare assieme ai suoi nuovi compagni, il ruolo da protagonista nella difesa della porta e della sua città. La società e i tifosi sono lieti di dare il benvenuto al nostro Carmelo!

