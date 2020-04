Cronaca 4206

Il giovane operatore sanitario del Sant'Elia positivo al covid-19: "Probabile lo abbia preso sul posto di lavoro"

"Gli approfondimenti che sta predisponendo l’Asp - ha detto il sindaco Giuseppe Catania - potranno dare maggiori certezze"

Redazione

06 Aprile 2020 21:14

Il giovane di Mussomeli di 24 anni risultato positivo al coronavirus lavorava in un ospedale del nord ed era rientrato da Trieste in Sicilia il 23 di marzo per svolgere un’attività lavorativa all’ospedale di Caltanissetta. E' quanto scrive Aberto Barcellona sul quotidiano on line di Mussomeli Castelloincantato.it. Il ragazzo sta bene e – dalle informazioni fornite dal sindaco Giuseppe Catania – sappiamo che è stato in isolamento in campagna. Il mussomelese avrebbe avuto contatti solo lavorativi e sarebbe tornato nel paese natio in automobile. Da quando è a Mussomeli sarebbe stato in quarantena volontaria non avrebbe avuto contatti nè con familiari e neppure con parenti. La scoperta si sarebbe avuta proprio nel posto del lavoro del capoluogo nisseno dove la persona, dopo aver preso servizio come operatore sanitario, è stato sottoposto ad esami, risultando appunto positivo al covid-19. Intanto, nel paese manfredonico, si è in attesa degli esiti di altri tamponi. Sentito in merito il primo cittadino ha precisato: “Non è da escludere che il nostro concittadino che svolge una professione ospedaliera, abbia contratto il virus nell’espletamento del proprio dovere. Gli approfondimenti che sta predisponendo l’Asp potranno dare maggiori certezze. Ciononostante questo episodio non deve creare allarmismi, semmai deve servire da monito per aumentare il nostro livello di attenzione, il nostro rispetto delle regole anche e soprattutto in questo periodo di ricorrenze pasquali perchè, nostro malgrado, il virus non va in vacanza”. (https://www.castelloincantato.it/a-mussomeli-il-primo-positivo-giovane-asintomatico-tornato-da-fuori-per-lavoro/?fbclid=IwAR1_OccqanCmTBNpzjvwj9D0YAL62tWe1ZqlmvEkqAUCbtVABWMGNPYZOWo)

