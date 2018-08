Cronaca 548

Il giovane di Niscemi deceduto per sospetta overdose era stato ritrovato in coma nel bosco

Sulla morte del giovane stanno indagando i carabinieri della stazione sotto le direttive del Reparto territoriale di Gela

Redazione

05 Agosto 2018 10:04

Lo hanno trovato venerdì pomeriggio in stato comatoso nel bosco all’interno della riserva naturale della sughereta. Ricoverato all'ospedale di Gela è poi morto verso le 2 di notte nel reparto di Rianimazione. Si tratta della tragica fine di Antonino Valenti, 23enne di Niscemi, vittima probabilmente di un overdose di droga.Sulla morte del giovane stanno indagando i carabinieri della stazione sotto le direttive del Reparto territoriale di Gela. Sono stati proprio i militari dell'Arma a trovare il ragazzo in condizioni critiche nel bosco attorno a Niscemi. Allertato il 118 il giovane è stato portato al pronto soccorso del «Suor Cecilia Basarocco» e poi trasferito a Gela, ma per lui non c'è stato niente da fare. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia nell'articolo di Salvatore Federico.



