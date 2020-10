Cronaca 453

Il giallo di Caronia, i legali: "Frasche sul corpo di Viviana, qualcuno le ha portate lì"

Se Viviana fosse caduta dal traliccio, i ramoscelli delle frasche, si sarebbero dovuti trovare sotto il cadavere della donna e non sopra

Redazione

22 Ottobre 2020 09:42

Un giallo senza fine. Pietro Venuti e Claudio Mondello, legali di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, scomparsi lo scorso 3 agosto e poi trovati morti tra le campagne di Caronia, chiedono ora ulteriori accertamenti."Il corpo di Viviana Parisi presenta lividi, tumefazioni, ferite su parti e non a contatto con il terreno sottostante e pertanto non cagionate da una ipotetica caduta dall'alto per impatto con lo stesso - dicono -; e visto che il corpo è sovrastato da alcune frasche, altra incongruenza con una caduta dal traliccio, abbiamo presentato una nuova istanza alla Procura di Patti su ulteriori analisi per trovare sangue o tracce biologiche su queste frasche".

Venuti e Mondello hanno presentato un'istanza alla Procura chiedendo ulteriori verifiche.

"Riteniamo che i ramoscelli delle frasche - proseguono i due avvocati nell'istanza - se Viviana fosse caduta dal traliccio si sarebbero dovuti trovare sotto il cadavere e non sopra o rompersi per l'impatto. Inoltre il luogo del rinvenimento del corpo appare scevro della presenza di frasche e ramoscelli e questo fa ipotizzare siano stati portati lì da qualcuno".



