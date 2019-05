Eventi 332

Il gelese Valter Miccichè speaker ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia, esordio a Catania per il campionato Gold

Week end dedicato alla ginnastica artistica al Palacannizzaro di Catania. Presenti anche alcune atlete della Gymnastics Club di Gela

Redazione

24 Maggio 2019 20:53

E' in corso a Catania e si concluderà domenica, presso il Palacannizzaro il campionato nazionale Gold della sezione ginnastica artistica femminile, le ginnaste saranno impegnate ai seguenti attrezzi: Volteggio, Parallele, Trave, Corpo libero.La Gymnastics Club mette a disposizione le proprie risorse in questo caso il proprio personale per eventi importanti, questa volta è toccata a Valter Miccichè la direzione come Speaker ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia e ad Jlenia Cosenza la convocazione come Ufficiale di gara.

Le gare di sabato e domenica dalle ore 9:30 in poi.





