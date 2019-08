Sport 132

Il Gela calcio iscritto nel campionato di prima categoria, tifosi delusi: miravano alla Promozione

L'iscrizione alla Promozione è riservata alle squadre che avevano militato in passato nel campionato di prima categoria

Redazione

23 Agosto 2019 17:03

A seguito dell’impegno profuso dal Sindaco del Comune di Gela e di altri soggetti esterni, ivi compreso il competente Assessorato Regionale, l’asd Gela Fooball Club ha ottenuto l’iscrizione nel campionato di 1^ categoria.Purtroppo, non è stata possibile l’iscrizione nel campionato di Promozione in quanto, sulla base delle vigenti regole, la preferenza di tale iscrizione è stata riservata alle squadre che avevano militato nel campionato di 1^ categoria e che avevano partecipato ai play off.



