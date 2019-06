Attualita 619

Il fondatore di Amazon in Sicilia, sbarca alle Eolie con il suo lussuoso yacht Jeff Bezos

Uno degli imprenditori più ricchi del mondo, ha scelto proprio la Sicilia per trascorrere un periodo di relax

Redazione

23 Giugno 2019 22:18

Vacanze in Sicilia per il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, uno degli imprenditori più ricchi al mondo. Bezos ha deciso di trascorrere qualche giorno in Sicilia, in particolare alle Isole Eolie, in provincia di Messina, a bordo dello yacht "Flying Fox", un gigante del mare di 136 metri. La sua barca si trova precisamente a Panarea, a piazza di Marina Corta, e a bordo ospita ben 54 unità di equipaggio.Lusso sfrenato per Bezos, che può permettersi di ospitare anche 22 persone. Ovviamente senza farsi mancare nulla: c'è un beach club, una Jacuzzi esterna, un'enorme piscina, sauna, palestra, cinema e chi più ne ha più ne metta. E per non farsi mancare nulla, ecco anche le ampie terrazze sul mare con vista mozzafiato, i due elicotteri e aree immense per il relax di tutti gli ospiti ,La barca di Bezos è di nuovissima costruzione ed è stata realizzata da Lürssen: il design esterno è di Espen Oeino mentre gli interni sono firmati da Mark Berryman.

Insomma, pare che Bezos abbia ben in mente il significato di bellezza: non è un caso se tra le mete estive del 2019 c'è la Sicilia, in particolare le isole Eolie, paradiso naturale dall'incredibile biodiversità.



