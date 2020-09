Attualita 229

Il farmacista-scrittore nisseno Vincenzo Bonasera ringrazia i lettori: "I vostri commenti mi hanno commosso"

Conclusa, per il momento, l'iniziativa editoriale con la pubblicazione di 21 brani dei nove romanzi di Vincenzo Bonasera, il farmacista ha tenuto a ringraziare i lettori di Seguo News

Redazione

23 Settembre 2020 08:52

Ho voluto inserire questo brano a conclusione dei nostri “incontri” quotidiani perché nei miei 40 anni di vita nissena ho incontrato moltissimi concittadini che hanno nel proprio animo e nelle proprie opere tali qualità di altruismo, di rispetto, di amore verso il prossimo. Queste tre settimane di “appuntamenti” sono state emozionanti, indimenticabili. Le visualizzazioni di tanti “sconosciuti amici” sono state migliaia e i commenti mi hanno spesso commosso facendomi rendere conto che è stata bella questa iniziativa voluta e propiziata dalla dott.ssa Rita Cinardi, direttrice del giornale. Per uno scrittore dilettante che scrive non per lucro e successo… suscitare emozioni, momenti di riflessione è una “magia” che lo appaga di tutto. In questi 21 brani, presi dai miei romanzi, ho cercato di “toccare” argomenti sociali, religiosi, romantici non dimenticando i giovani e gli anziani, auspicando anche un sempre crescente amore per la propria città e una morale che sa equilibrare quei rapporti umani e sociali che sono alla base della vita collettiva. Ho diversificato i brani dando ampio spazio alla Natura, alla Donna, all’Amore… “poesie in prosa” molti amici affettuosamente e benevolmente hanno voluto interpretare alcune righe dove “mi intrattenevo” con il sole, la luna, gli alberi, i fiori, le farfalle, i passerotti. Se… solitudine, malinconia, incertezze della vita e del destino, ombre del passato vivono dentro ciascuno... c’è anche la speranza per un domani migliore, che può diventare l’essenza della vita. Tutti i brani hanno avuto centinaia e centinaia di visualizzazioni sfiorando e superando a volte il migliaio, ma il primato in assoluto lo detiene la pagina del “Fiat voluntas Dei”, questo particolare mi ha fortemente colpito; “… la forza della Fede accresce la gioia e mitiga il dolore”… un sacerdote mi ha detto che la citerà spesso nelle proprie omelie. Grazie, grazie a tutti voi amici, in particolare modo agli “amici sconosciuti” con i quali da lontano siamo riusciti a trovare “insieme” un attimo di emozione. Ma, questa “magia” non è casuale, e come nelle più belle favole, ha una “sua Fata” e in questa “nostra storia” lo è stata la dott.ssa Rita Cinardi, alla quale tutti insieme dobbiamo dire: grazie. Vincenzo Bonasera

