Il dramma di Viviana Parisi e il mistero sul piccolo Gioele: dov'è finito il bimbo?

Le squadra di vigili del fuoco e della protezione civile già ieri hanno ripreso a battere la zona palmo a palmo

09 Agosto 2020 09:32

La corsa di Viviana Parisi si è fermata dentro al bosco di Caronia. A 500 metri dall'autostrada Messina-Palermo dove aveva abbandonato, lunedì scorso, la sua auto per poi scappare col figlio Gioele. Poco prima aveva avuto un banale incidente dentro una galleria. Il suo cadavere è stato trovato dopo cinque giorni tra le sterpaglie, sotto un albero. Una zona difficile da raggiungere a piedi e dove le ricerche, in un primo momento, non si erano concentrate. "È lei", assicurano gli investigatori in serata, dopo un giorno trascorso col fiato sospeso e in cui si è sperato l'impossibile.

E, invece, la fede al dito della mano sinistra, risparmiata dallo strazio che la natura riserva in questi casi, ha rivelato che si trattava della mamma di 43 anni. La data del matrimonio e il nome "Daniele" impressi sulla fede hanno messo il sigillo sulla verità. Resta l'angoscia però. Perché il corpo della dj originaria di Torino è stato trovato ma non c'è traccia del figlioletto di 4 anni. Dov'è Gioele? Le squadra di vigili del fuoco e della protezione civile già ieri hanno ripreso a battere la zona palmo a palmo. "Mia figlia non si sarebbe mai uccisa, le hanno fatto del male. Adesso devo pensare a Gioele, non può essere sparito nel nulla", dice in lacrime da Torino Luigino Parisi, il papà della dj che tra poche ore arriverà in Sicilia. (Fonte Romina Marceca, Repubblica.it)



