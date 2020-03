Cronaca 3790

Il direttore generale dell'Asp: "A Caltanissetta i positivi sono in tutto 24, chiariremo con la Regione eventuali errori di conteggio"

In giornata sono arrivati tre tamponi di altrettanti pazienti in isolamento domiciliare, due di Caltanissetta e uno di San Cataldo

Redazione

21 Marzo 2020 19:03

A Caltanissetta i pazienti attualmente risultati positivi al coronavirus sono 24: di questi 13 sono ricoverati (di cui 4 in terapia intensiva) e altri 11 si trovano in isoalmento domiciliare. Lo ha dichiarato questa sera il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone nel diramare il consueto bollettino per il quale sul dato complessivo non vi è alcun dubbio. La Regione però oggi riferiva di un dato, a Caltanissetta, pari a 26 unità. "Chiariremo con la regione - ha detto il manager dell'Asp - se stanno commettendo un errore di conteggio". E' possibile, comunque, che nei dati diffusi dalla Regione sia compreso anche il paziente deceduto a Caltanissetta, il biologo nisseno di 58 anni, e un paziente di Niscemi che si trova ricoverato a Caltagirone. Intanto il direttore generale fa sapere che sul totale dei 24, quelli della provincia di Agrigento, sono in tutto 4. Inoltre, il manager ha fatto sapere che in giornata (e il dato è compreso nei 24) sono arrivati i risultati di tre tamponi di altrettanti pazienti in isolamento domiciliare: 1 di San Cataldo e 2 di Caltanissetta. "Tutti- rassicura il manager - riconducibili allo stesso focolaio già identificato nei giorni precedenti".

A Caltanissetta i pazienti attualmente risultati positivi al coronavirus sono 24: di questi 13 sono ricoverati (di cui 4 in terapia intensiva) e altri 11 si trovano in isoalmento domiciliare. Lo ha dichiarato questa sera il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone nel diramare il consueto bollettino per il quale sul dato complessivo non vi è alcun dubbio. La Regione però oggi riferiva di un dato, a Caltanissetta, pari a 26 unità. "Chiariremo con la regione - ha detto il manager dell'Asp - se stanno commettendo un errore di conteggio". E' possibile, comunque, che nei dati diffusi dalla Regione sia compreso anche il paziente deceduto a Caltanissetta, il biologo nisseno di 58 anni, e un paziente di Niscemi che si trova ricoverato a Caltagirone. Intanto il direttore generale fa sapere che sul totale dei 24, quelli della provincia di Agrigento, sono in tutto 4. Inoltre, il manager ha fatto sapere che in giornata (e il dato è compreso nei 24) sono arrivati i risultati di tre tamponi di altrettanti pazienti in isolamento domiciliare: 1 di San Cataldo e 2 di Caltanissetta. "Tutti- rassicura il manager - riconducibili allo stesso focolaio già identificato nei giorni precedenti".

Coronavirus. L'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta inserito nello studio "Tocivid-19"

News Successiva Caltanissetta, 60enne si improvvisa videomaker per le vie della città: denunciato dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare