Attualita 345

Il Dipartimento di Scienze Politiche di Catania diventa più verde grazie al giovane sancataldese Saetta

Il progetto è finalizzato a promuovere fra gli studenti la raccolta differenziata come esempio di buona pratica sociale, da estendere anche agli altri dipartimenti

Redazione

11 Luglio 2019 18:20

Il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a Catania si appresta a lanciare la raccolta differenziata su iniziativa del Consigliere Michele Saetta (di San Cataldo).A promuovere l’iniziativa d’ateneo è stato il professore Vagliasindi, ordinario di ingegneria sanitaria-ambientale e componente del gruppo di lavoro “Rifiuti della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile.

Nei prossimi mesi il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali sarà dotato di tutti i contenitori per favorire la buona riuscita del progetto in collaborazione con il Comune di Catania, e la società “Dustys.r.l”, titolare dell’appalto per la raccolta al comune di Catania.

Il progetto è finalizzato a promuovere fra gli studenti la raccolta differenziata come esempio di buona pratica sociale, da estendere anche agli altri dipartimenti con l’obiettivo di raggiungere anche a Catania i risultati raggiunti in questo campo da altri Atenei italiani.

Il progetto presentato dall’associazione “Azione Universitaria” è stato accolto positivamente dal dipartimento di Scienze politiche e Sociali spiegano Michele Saetta e Salvatore Di Stefano (Consigliere).

“Un piccolo passo per una grande causa, oggi il tema della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale è centrale nel dibattito sociale e politico, sempre più spesso entra nell’agenda programmatica delle istituzioni europee, l’università deve contribuire a sensibilizzarne l’entità e la valenza in quanto ricopre un ruolo educativo e didattico fondamentale all’interno della società” dice Saetta.







Il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a Catania si appresta a lanciare la raccolta differenziata su iniziativa del Consigliere Michele Saetta (di San Cataldo).A promuovere l’iniziativa d’ateneo è stato il professore Vagliasindi, ordinario di ingegneria sanitaria-ambientale e componente del gruppo di lavoro “Rifiuti della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile.

Nei prossimi mesi il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali sarà dotato di tutti i contenitori per favorire la buona riuscita del progetto in collaborazione con il Comune di Catania, e la società “Dustys.r.l”, titolare dell’appalto per la raccolta al comune di Catania.

Il progetto è finalizzato a promuovere fra gli studenti la raccolta differenziata come esempio di buona pratica sociale, da estendere anche agli altri dipartimenti con l’obiettivo di raggiungere anche a Catania i risultati raggiunti in questo campo da altri Atenei italiani.

Il progetto presentato dall’associazione “Azione Universitaria” è stato accolto positivamente dal dipartimento di Scienze politiche e Sociali spiegano Michele Saetta e Salvatore Di Stefano (Consigliere).

“Un piccolo passo per una grande causa, oggi il tema della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale è centrale nel dibattito sociale e politico, sempre più spesso entra nell’agenda programmatica delle istituzioni europee, l’università deve contribuire a sensibilizzarne l’entità e la valenza in quanto ricopre un ruolo educativo e didattico fondamentale all’interno della società” dice Saetta.







Camera di Commercio Caltanissetta, proclamato lo stato di agitazione per 41 lavoratori a tempo determinato

News Successiva Debito Ato. La giunta Gambino: "Si lavora ad una soluzione equilibrata e trasparente"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews