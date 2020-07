Cronaca 1899

Il Coronavirus torna a fare paura, in Sicilia 13 nuovi casi nelle ultime 24 ore

A livello nazionale, sono 275 i nuovi casi, 5 i decessi e 128 i guariti

Redazione

25 Luglio 2020 17:44

Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Ormai da giorni nell'isola si registra un costante aumento. Dal bollettino del ministero della Salute, si evince anche che 15 sono ricoverati in osedale, 2 in terapia intensiva (come ieri) e 164 in isolamento domiciliare. Salgono a 181 i casi attuali e sono 3.179 quelli registrati in Sicilia dall'inizio dell'epidemia. Le persone decedute rimangono 283.A livello nazionale, sono 275 i nuovi casi, 5 i decessi e 128 i guariti. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 245.864 persone (+ 275 rispetto a ieri, +0,1%; ieri +252) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.102 sono decedute (+5; ieri +5) e sono state dimesse 198.320 (+ 128; ieri +350). Attualmente i soggetti positivi sono 12.442 (+ 141, +1,2%; ieri -103). I pazienti ricoverati con sintomi sono 731 (+18), di cui 41 in terapia intensiva (ieri erano 46).

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. I nuovi casi positivi in regione sono 79, di cui 18 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici.



