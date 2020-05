Salute 326

"Il coronavirus se ne andrà via senza un vaccino", lo ha detto Trump: stimati 95 mila morti

"Un caotico disastro assoluto": cosi' Barack Obama ha definito la risposta dell'amministrazione Trump alla crisi del coronavirus

Redazione

09 Maggio 2020 20:29

Il coronavirus "se ne andrà via senza un vaccino": lo ha detto Donald Trump in un evento con i parlamentati repubblicani, durante il quale ha rivisto al rialzo le previsioni sui decessi in Usa, aumentando ad almeno 95.000 la stima sul numero dei morti. Lo scrivono i media americani.



"Un caotico disastro assoluto": cosi' Barack Obama ha definito la risposta dell'amministrazione Trump alla crisi del coronavirus in una telefonata privata il cui audio e' stato diffuso da Yahoo News e confermato da fonti vicine all'ex presidente. Si tratta di un colloquio con ex membri del suo staff per incoraggiarli a sostenere maggiormente la campagna di Joe Biden per la Casa Bianca sottolineando come la risposta Usa alla pandemia dimostri la necessita' di una leadership forte in tempi di crisi globale.

Il coronavirus "se ne andrà via senza un vaccino": lo ha detto Donald Trump in un evento con i parlamentati repubblicani, durante il quale ha rivisto al rialzo le previsioni sui decessi in Usa, aumentando ad almeno 95.000 la stima sul numero dei morti. Lo scrivono i media americani.



"Un caotico disastro assoluto": cosi' Barack Obama ha definito la risposta dell'amministrazione Trump alla crisi del coronavirus in una telefonata privata il cui audio e' stato diffuso da Yahoo News e confermato da fonti vicine all'ex presidente. Si tratta di un colloquio con ex membri del suo staff per incoraggiarli a sostenere maggiormente la campagna di Joe Biden per la Casa Bianca sottolineando come la risposta Usa alla pandemia dimostri la necessita' di una leadership forte in tempi di crisi globale.

Triplicata la mortalità per infarto, non si va in ospedale o si arriva tardi: c'è paura di essere contagiati dal Covid

News Successiva Gruppo Medico-scientifico di Assostampa Messina elabora documento su deontologia dell’informazione medico-scientifica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare