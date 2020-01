Eventi 20

Il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia si riunirà a Caltanissetta a Palazzo Moncada

La riunione sarà presieduta e coordinata dal presidente regionale prof. Leandro Janni

Redazione

23 Gennaio 2020 10:39

Il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia si riunirà, nella mattinata di domenica 26 Gennaio 2020, nel cuore del centro storico di Caltanissetta, presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada (Largo Barile). La riunione sarà presieduta e coordinata dal presidente regionale prof. Leandro Janni. Interverranno i presidenti e i delegati delle Sezioni siciliane di Italia Nostra e i rappresentanti siciliani del Consiglio direttivo nazionale dell’associazione Liliana Gissara ed Edoardo Bartolotta. Tra gli argomenti all’ordine del giorno: le principali questioni territoriali siciliane, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le azioni, le battaglie e i progetti di Italia Nostra nell’Isola. Nel corso della riunione, inoltre, avrà luogo l’elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei componenti la nuova giunta regionale. Il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia è composto dalle Sezioni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lentini, Melilli, Messina, Milazzo, Palermo, Piazza Armerina, Sciacca, Siracusa, Trapani-Paceco, Val di Noto, Vittoria e dai presidi di Ragusa, Gela, Nebrodi, Castelvetrano, Eolie, Val Platani (https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/).ll 29 ottobre del 1955 Umberto Zanotti Bianco, Pietro Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Desideria Pasolini dall’Onda, Elena Croce, Luigi Magnani e Hubert Howard siglarono l’atto costitutivo di Italia Nostra. Da oltre sei decenni le attività di volontariato culturale organizzate da Italia Nostra hanno contribuito a diffondere nel Paese la “cultura della conservazione” del paesaggio urbano e rurale, dei monumenti, del carattere ambientale delle città. I beni culturali, l’evoluzione naturale e storica, i centri storici, la pianificazione urbanistica e territoriale, i parchi nazionali, l’ambiente, la questione energetica, il modello di sviluppo del Paese, la viabilità e i trasporti, l’agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi storici: questi sono alcuni dei capitoli più importanti dell’attività capillare di Italia Nostra, spesso sostenuta da una ricerca approfondita e documentata da una vasta pubblicistica che oggi costituisce patrimonio unico e insostituibile a disposizione del Paese. Italia Nostra, insieme alle altre associazioni culturali e di protezione ambientale, ha promosso anche un’intensa attività di suggerimento legislativo, come stimolo per la redazione di nuove norme sul patrimonio storico e ambientale italiano. Per questa via sono giunti a maturazione gli alleggerimenti fiscali per la manutenzione e le donazioni allo Stato di raccolte, opere d’arte, archivi e l’acquisizione pubblica di numerosi edifici storico-artistici. Sin dagli anni Settanta Italia Nostra ha promosso la ricerca nei campi della didattica e della formazione per promuovere l’Educazione Ambientale e ha intessuto rapporti internazionali con la fondazione di “Europa Nostra” – federazione di 220 associazioni europee – e la partecipazione al BEE (Bureau Europeen de l’Environnement). Italia Nostra pubblica un mensile e opere di saggistica. Italia Nostra vuole impegnarsi, con i soci, in attività di servizio, non solo stimolando la “memoria” e la tutela, ma promuovendo, anche attraverso i nuovi strumenti della comunicazione, la conoscenza e la fruizione dei beni culturali.



Il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia si riunirà, nella mattinata di domenica 26 Gennaio 2020, nel cuore del centro storico di Caltanissetta, presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada (Largo Barile). La riunione sarà presieduta e coordinata dal presidente regionale prof. Leandro Janni. Interverranno i presidenti e i delegati delle Sezioni siciliane di Italia Nostra e i rappresentanti siciliani del Consiglio direttivo nazionale dell’associazione Liliana Gissara ed Edoardo Bartolotta. Tra gli argomenti all’ordine del giorno: le principali questioni territoriali siciliane, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le azioni, le battaglie e i progetti di Italia Nostra nell’Isola. Nel corso della riunione, inoltre, avrà luogo l’elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei componenti la nuova giunta regionale. Il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia è composto dalle Sezioni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lentini, Melilli, Messina, Milazzo, Palermo, Piazza Armerina, Sciacca, Siracusa, Trapani-Paceco, Val di Noto, Vittoria e dai presidi di Ragusa, Gela, Nebrodi, Castelvetrano, Eolie, Val Platani (https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/).ll 29 ottobre del 1955 Umberto Zanotti Bianco, Pietro Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Desideria Pasolini dall’Onda, Elena Croce, Luigi Magnani e Hubert Howard siglarono l’atto costitutivo di Italia Nostra. Da oltre sei decenni le attività di volontariato culturale organizzate da Italia Nostra hanno contribuito a diffondere nel Paese la “cultura della conservazione” del paesaggio urbano e rurale, dei monumenti, del carattere ambientale delle città. I beni culturali, l’evoluzione naturale e storica, i centri storici, la pianificazione urbanistica e territoriale, i parchi nazionali, l’ambiente, la questione energetica, il modello di sviluppo del Paese, la viabilità e i trasporti, l’agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le biblioteche, gli archivi storici: questi sono alcuni dei capitoli più importanti dell’attività capillare di Italia Nostra, spesso sostenuta da una ricerca approfondita e documentata da una vasta pubblicistica che oggi costituisce patrimonio unico e insostituibile a disposizione del Paese. Italia Nostra, insieme alle altre associazioni culturali e di protezione ambientale, ha promosso anche un’intensa attività di suggerimento legislativo, come stimolo per la redazione di nuove norme sul patrimonio storico e ambientale italiano. Per questa via sono giunti a maturazione gli alleggerimenti fiscali per la manutenzione e le donazioni allo Stato di raccolte, opere d’arte, archivi e l’acquisizione pubblica di numerosi edifici storico-artistici. Sin dagli anni Settanta Italia Nostra ha promosso la ricerca nei campi della didattica e della formazione per promuovere l’Educazione Ambientale e ha intessuto rapporti internazionali con la fondazione di “Europa Nostra” – federazione di 220 associazioni europee – e la partecipazione al BEE (Bureau Europeen de l’Environnement). Italia Nostra pubblica un mensile e opere di saggistica. Italia Nostra vuole impegnarsi, con i soci, in attività di servizio, non solo stimolando la “memoria” e la tutela, ma promuovendo, anche attraverso i nuovi strumenti della comunicazione, la conoscenza e la fruizione dei beni culturali.



News Successiva Al via a Caltanissetta il memorial Nuccia Grosso, gli studenti portano in scena il processo ad Antigone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare