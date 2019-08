Cronaca 742

Il Comune di Caltanissetta avvia l'applicazione Sensor Civico: in un mese 176 richieste arrivate on line

Le segnalazioni vengono immediatamente smistate agli uffici competenti per un rapido intervento

Redazione

29 Agosto 2019 12:50

Parte bene l'iniziativa Sensorcivico un'applicazione attivata dal Comune di Caltanissetta e scaricabile su smartphone per la segnalazione di disservizi o semplicemente per raccogliere le richieste dei cittadini. Dall'attivazione del servizio, avvenuta il 24 luglio, sono già state ricevute dal Comune 176 segnalazioni, 158 delle quali riferite a criticità in centro storico, 3 nel villaggio Santa Barbara, 13 nella zona sud-occidentale della città (viale Stefano Candura e zona Pian del Lago/Niscima), 2 nella zona di Babbaurra. Le segnalazioni vengono immediatamente smistate agli uffici competenti per un rapido intervento. Compito dell'Urp è quello di filtrare le segnalazioni prima di girarle all'Ufficio Tecnico, alla Polizia Municipale o agli addetti alla manutenzione. Edifici abbandonati in centro storico, discariche abusive, marciapiedi dissestati, aiuole poco curate, buche tra i problemi più segnalati.

