Cronaca

Il Commissariato di Gela chiede rinforzi, il sindacato Coisp incontra il questore

La segreteria provinciale del coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, si è rivolta al questore per chiedere la soluzione di alcune problematiche

Redazione

14 Agosto 2019

La segreteria provinciale del Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di Polizia) ha incontrato il Questore di Caltanissetta per rappresentare delle criticità riscontrate dal sindacato presso il Commissariato di Gela. Per la delegazione sindacale era presente: il Segretario Generale - Natale Vito, i Segretari Provinciali - De Pasquale Giuseppe, Minardi Massimo e il Rappresentante di Base delle Volanti di Gela Natale Michele. Per l’amministrazione era presente: il Questore e il Capo di Gabinetto. Il COISP ha esposto i motivi dell’incontro rappresentando le criticità riscontrate nel posto di lavoro dell’Ufficio Volanti del Commissariato di Gela:a) Istituzione di un secondo operatore C.O.T. ;

b) Il potenziamento dell’organico dell’ufficio volanti;

c) Rivisitazione di alcuni punti delle consegne, come la reperibilità;

d) Nomina del Coordinatore Volanti (in atto mancante perché trasferito);

e) L’aumento del monte ore dello straordinario per gli operatori delle volanti;

La riunione si è svolta in un ambito sereno, proficuo e produttivo. L’Amministrazione si è impegnata, dopo aver analizzato la documentazione da noi presentata e discussa, ad intervenire su quanto posto dal sindacato . La riunione ha avuto termine con l’impegno tra le parti di rincontrarci sulle determinazioni prese.



