Il Club Interact avvia una raccolta fondi: acquistati ventilatori per gli ospedali di Caltanissetta, Enna, Palermo e Catania

I ragazzi interactiani, hanno dato vita ad una raccolta fondi, che ha legato in una catena di solidarietà soci e non soci di tutta la Sicilia.

10 Aprile 2020 11:46

Anche in tempi di quarantena i ragazzi del Distretto Interact, club giovanile che associa ragazzi da 12 a 18 anni di tutta la Sicilia e di Malta, non hanno rallentato il loro impegno ed il servizio verso i meno fortunati.Utilizzando la rete e le tecnologie informatiche i ragazzi interactiani, guidati dalla instancabile rappresentante distrettuale Chiara Curcuruto, hanno dato vita ad una raccolta fondi, che ha legato in una catena di solidarietà soci e non soci di tutta la Sicilia.

I fondi raccolti sono stati utilizzati per l’acquisto di ventilatori a pressione positiva (CPAP) per il trattamento dei pazienti con difficoltà respiratoria causata dal contagio da Corona virus.

I ventilatori sono stati donati agli ospedali di Caltanissetta, Enna, Palermo, Catania.

Grande soddisfazione del governatore del Distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta Valerio Cimino e del delegato Rotary per l’Interact Gaetano Valastro che hanno ringraziato tutti i soci interactiani collegati in una convention online con grande spirito di amicizia, che contraddistingue la famiglia Rotariana.

Apprezzamento è arrivato ai ragazzi dell’Interact dai responsabili dei reparti di anestesia e rianimazione, dott. Foresta dell’ospedale S.Elia, del dott. De Rose dell’ospedale Umberto I di Enna e del dott. Scuderi del San Marco – Policlinico di Catania e del dott. Mazzarese del Civico di Palermo, impegnati in una durissima battaglia contro il virus.

Chiara Curcuruto ha voluto ringraziare online tutti i soci di tutti i club Interact del Distretto e ha comunicato che la campagna di raccolta fondi continuerà, sul sito gofundme per tutto il mese di Aprile, permettendo così di estendere la donazione ad altre strutture ospedaliere siciliane.



