Il centro storico di Gela invaso da migliaia di bambini: per una notte è diventato un grande parco giochi

Si è conclusa con la presenza di migliaia di adulti e bambini la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale

06 Ottobre 2019 17:43

Migliaia di bambini, accompagnati dai genitori, hanno letteralmente

invaso corso Vittorio Emanuele nella serata di ieri. Il centro storico è

stato allestito come un grande parco giochi esteso da piazza Calvario

sino a piazza Trieste, una marea umana che ha popolato il centro della

città all’insegna del divertimento.

Giganteschi gonfiabili, proiezioni su maxischermi con i bambini che si

sono sfidati in giochi con la Play station, macchine d’epoca, popcorn,

zucchero filato e tanto altro hanno creato il giusto momento di

condivisione ed aggregazione per puro e sano divertimento.

Genitori, nonni, bambini, provenienti anche dai paesi limitrofi, hanno

gremito il centro storico fino a tarda notte.

Presenti anche il sindaco Lucio Greco, il suo vice Terenziano di Stefano

e la Giunta comunale con consorti e figli al seguito.

“Una manifestazione che denota la voglia dei cittadini di svagarsi e

divertirsi, dichiara il Sindaco. La città ha anche bisogno di questi

momenti dedicati interamente ai bambini poiché riescono a dare la giusta

serenità ed allegria alle famiglie durante un periodo delineato da tante

difficoltà. Un momento di aggregazione popolare che certamente

ripeteremo nelle prossime occasioni”.

Soddisfazione mostrata anche dal vice sindaco Terenziano di Stefano che,

grazie al suo impegno, di concerto con le associazioni datoriali,

commercianti e le ripartizioni comunali di competenza, ha colto

immediatamente l’istanza presentata dagli organizzatori, seguendo in

maniera capillare tutte le fasi logistiche per la buona riuscita della

manifestazione.

Anche i social network sono stati invasi da migliaia di istantanee e

video, ove si evince tra i commenti e le interazioni senso di

partecipazione e gratitudine per questa stupenda iniziativa portata in

itinere dall’Amministrazione comunale.

