"Il Centesimo" dona 230 mila euro ai Comuni in cui sono presenti dei punti vendita: fondi anche per Caltanissetta

Il gruppo Cds, azienda siciliana che opera nel settore dei supermercati, dona fondi alle famiglie bisognose

Redazione

31 Marzo 2020 20:06

Il gruppo CDS S.p.A. , azienda siciliana che opera nel settore dei supermercati attraverso le insegne “il Centesimo”, “Carrefour Sicilia” e “Max”, ha stanziato in favore dei Comuni in cui è presente con i punti di vendita di proprietà la somma di euro 230.000,00 da destinare alle famiglie che necessitano di un supporto immediato.L’azienda ha già contattato le varie amministrazioni comunali che beneficeranno della donazione per definire le modalità per la consegna di buoni spesa che saranno spendibili in tutti i supermercati “il Centesimo”, l’insegna orientata al risparmio quotidiano. I buoni saranno distribuiti dagli stessi comuni secondo le modalità previste da ogni Sindaco.

L’emergenza senza precedenti che stiamo affrontando grava sulle abitudini di vita e di spesa di tutti e le fasce sociali più deboli ne risentono maggiormente. Attraverso questa donazione l’azienda ha quindi deciso di contribuire in modo concreto ed in linea con le misure adottate dal Governo, a supporto delle famiglie che versano in una complicata situazione economica.

Inoltre, il gruppo CDS S.p.A. ha destinato un’ulteriore somma come bonus per i propri collaboratori che, in queste settimane impegnative , sia dal punto di vista lavorativo che emotivo, hanno dimostrato e continuano a dimostrare non solo professionalità e passione per il proprio lavoro, ma anche un grande senso di responsabilità nei confronti del Paese.

Da sempre il gruppo CDS S.p.A. fa dei clienti e dei collaboratori il suo punto di forza; oggi, attraverso questo gesto di solidarietà, conferma la scelta di mettere al primo posto le persone e il legame con il territorio siciliano.



