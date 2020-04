Cronaca 796

Il caso della paziente deceduta per coronavirus a Mussomeli: un altro paziente trovato positivo

Insieme ad altri due che si trovavano nello steso reparto sarà trasferito al reparto di Malattie Infettive di Caltanissetta

Redazione

23 Aprile 2020 12:41

Nuove notizie da parte del direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone in merito al decesso di una paziente di 90 anni di Casteltermini avvenuto martedì pomeriggio nel reparto di Lungodegenza dell'ospedale di Mussomeli

"Pervengono progressivamente i risultati dei tamponi fatti ai pazienti ed agli operatori del PO di Mussomeli - dichiara il manager Catagirone - tra gli operatori nessuna caso positivo pervenuto tra ieri ed oggi. Tra i pazienti nessuna caso positivo ad eccezione di un paziente ricoverato nello stesso reparto della paziente deceduta. Si precisa che, così come comunicato dal responsabile della Lungodegenza del PO di Mussomeli, il decesso è stato ricondotto a patologie di natura oncologica. L’ASP sta provvedendo al trasferimento del paziente positivo presso il reparto di Malattie Infettive del PO Sant’Elia. In attesa di tutti i risultati, in via precauzionale, anche gli altri due pazienti del reparto di lungodegenza verranno trasferiti al PO Sant’Elia per approfondimenti diagnostici e consulenze specialistiche. Il Direttore Generale comunica che i primi risultati pervenuti non fanno dedurre situazioni critiche all’interno del PO di Mussomeli. Dopo il decesso della paziente sono stati attivati tutti i responsabili del PO e del Dipartimento di Prevenzione per l’analisi epidemiologica. Sono state, altresì, attuate tutte le misure necessarie con la massima tempestività e a conclusione della giornata odierna, con tutti i risultati a disposizione, avremo un quadro più chiaro che ci consentirà di gestire la situazione nel modo più opportuno ed equilibrato dal punto di vista epidemiologico".

