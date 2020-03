Cronaca 2054

Il caso della mascherina, lettore ringrazia farmacista Asp Caltanissetta: "Avevo equivocato e mi scuso"

La dottoressa Carmen Lo Manto, dirigente farmacista, aveva spiegato che le mascherine possono essere fornite solo a presidi territoriali, ambulanze e pazienti affetti da fibrosi cistica

Redazione

21 Marzo 2020 12:56

In merito alla questione relativa all'episodio avvenuto venerdì 20 marzo presso la farmacia dell'ASP, riguardante "la richiesta della mascherina", desidero precisare che la mia dichiarazione alla stampa scaturisce da quello che è successo e mi ha dato l'impressione di una disparità.Grazie alla dichiarazione della Dr.ssa Carmen lo Manto, sono venuto a conoscenza delle procedure indicate dalla legge che Lei ha rispettato fedelmente ma che io non conoscevo.

Pertanto,pur non volendo assolutamente creare equivoci,considero tale episodio conseguenza di un periodo particolarmente grave del nostro paese; quindi colgo l'occasione per augurare un buon lavoro alla Dr.ssa Lo manto e al suo staff per il lavoro che stanno svolgendo quotidianamente.



Salvatore Sicilia



