Il campionato regionale di Risiko fa tappa a Caltanissetta, saranno presenti giocatori da tutta la Sicilia

L'appuntamento è per domenica 5 maggio. Al termine della giornata si terrà la premiazione. Il vincitore parteciperà alla fase regionale

03 Maggio 2019 19:20

La Street Factory Eclettica sarà la prima fra le sei tappe del Campionato Regionale Individuale di RisiKo della Sicilia. Domenica 5 Maggio Caltanissetta avrà il piacere di ospitare la prima tappa del Campionato Regionale, evento importantissimo per tutti i giocatori e gli appassionati del gioco di strategia più famoso del mondo. Dopo la tappa nissena, il Campionato si svolgerà presso le sedi dei Risiko Club Ufficiali di Messina, Palermo, Acireale (CT), Marsala (TP) e Siracusa. Come si svolgerà la prima tappa del torneo? L'evento prevede 3 partite obbligatorie - con regolamento di gioco dell E.G.Giochi by Spin Master Italia – e una quota d’iscrizione di €5 a persona. Le iscrizioni termineranno alle h.10:00 del 5 Maggio, la prima partita inizierà alle 10:30. Al termine di questo primo match è prevista la pausa pranzo, con pranzo convenzionato presso la Street Factory Eclettica per tutti i partecipanti. Alle 14:30 inizierà la seconda partita e alle 17:00 la terza. Al termine della giornata avrà luogo la premiazione. Le regole di gioco sono quelle della modalità Risiko Challenge con 90 minuti di partita, tre partite obbligatorie per tutti e classifica finale. Come verrà assegnato il punteggio? Essendo questo un torneo ufficiale che si svolge in un'unica giornata, verranno assegnati punti tavolo e bonus di 50 punti al vincitore e moltiplicatore di 1.25 in caso di tavoli da 5. Il vincitore del torneo parteciperà di diritto alla finale regionale, che si svolgerà a Dicembre in data ancora da stabilire. Per la prima volta, un evento di questa portata si svolgerà a Caltanissetta. Arriveranno giocatori da ogni parte della Sicilia.

