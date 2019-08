Attualita 309

Il caldo per Ferragosto concede una tregua, da lunedì tornerà il caldo africano

Temperature giù anche di dieci gradi rispetto agli ultimi giorni, ma con la prossima settimana dovrebbe tornare il gran caldo

Redazione

14 Agosto 2019 17:09

Ferragosto relativamente fresco e ventoso, con temperature giù anche di 10 gradi rispetto agli ultimi giorni, ma con la prossima settimana dovrebbe tornare il caldo africano. Ad annunciarlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, che prevedono "un netto cambiamento della circolazione atmosferica: passeremo dal caldo intenso, a tratti opprimente, ad un clima più gradevole grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre accompagnato da venti freschi di maestrale di origine nord europea".La giornata di domani vedrà, al mattino, cielo sereno su Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Campania e Puglia; nuvoloso invece su gran parte dei settori settentrionali, sulla Calabria e sulla Sicilia tirrenica. Nel corso della giornata, specie nelle prime ore del pomeriggio, non si esclude lo sviluppo di temporali o locali acquazzoni su Alpi lombarde, alto bellunese, Appennino emiliano, rilievi calabresi e nel catanese. Notevole l'abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi di circa 10-12 gradi, 8-10 al centro e di 5-7 al sud.

I valori massimi non supereranno i 30-33 gradi, con punte di 34 solo sulle estreme punte siciliane meridionali. I venti saranno sostenuti di maestrale su gran parte delle regioni meridionali con i mari Adriatico e Tirreno mossi o agitati. Anche le previsioni per il weekend sembrano essere confortanti, con sole prevalente su tutte le regioni, fatta eccezione per i settori alpini occidentali dove la nuvolosità potrà risultare più consistente, ma con scarse precipitazioni. Una probabile "nuova fiammata africana" è attesa invece dal 19 al 23 quando l'anticiclone sub-tropicale riporterà le temperature a superare i 35 gradi su gran parte d'Italia.



Ferragosto relativamente fresco e ventoso, con temperature giù anche di 10 gradi rispetto agli ultimi giorni, ma con la prossima settimana dovrebbe tornare il caldo africano. Ad annunciarlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it, che prevedono "un netto cambiamento della circolazione atmosferica: passeremo dal caldo intenso, a tratti opprimente, ad un clima più gradevole grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre accompagnato da venti freschi di maestrale di origine nord europea".La giornata di domani vedrà, al mattino, cielo sereno su Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Campania e Puglia; nuvoloso invece su gran parte dei settori settentrionali, sulla Calabria e sulla Sicilia tirrenica. Nel corso della giornata, specie nelle prime ore del pomeriggio, non si esclude lo sviluppo di temporali o locali acquazzoni su Alpi lombarde, alto bellunese, Appennino emiliano, rilievi calabresi e nel catanese. Notevole l'abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi di circa 10-12 gradi, 8-10 al centro e di 5-7 al sud.

I valori massimi non supereranno i 30-33 gradi, con punte di 34 solo sulle estreme punte siciliane meridionali. I venti saranno sostenuti di maestrale su gran parte delle regioni meridionali con i mari Adriatico e Tirreno mossi o agitati. Anche le previsioni per il weekend sembrano essere confortanti, con sole prevalente su tutte le regioni, fatta eccezione per i settori alpini occidentali dove la nuvolosità potrà risultare più consistente, ma con scarse precipitazioni. Una probabile "nuova fiammata africana" è attesa invece dal 19 al 23 quando l'anticiclone sub-tropicale riporterà le temperature a superare i 35 gradi su gran parte d'Italia.



News Successiva Alla Valle dei Templi l'amore sboccia all'alba, proposta di matrimonio dinanzi a Zeus e Afrodite

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews