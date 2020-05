Attualita 128

Il caldo non lascia la Sicilia, nel week end le temperature nell'isola potrebbero sfiorare i 40 gradi

Mentre al Nord temporali e piogge continuano a condizionare le giornate, al Sud e sulle regioni centrali va in scena un anticipo di estate

Redazione

14 Maggio 2020 12:39

L’Italia appare divisa in due in queste giornate di Maggio: mentre al Nord temporali e piogge continuano a condizionare le giornate, al Sud e sulle regioni centrali va in scena un anticipo di estate, con temperature che localmente potranno sfiorare in 40 gradi sulla Sicilia, specie nella giornata di giovedì. Il team del sito Il Meteo.it comunica che questo scenario si ripeterà anche nell’imminente weekend.Sabato 16 maggio sarà una giornata piuttosto capricciosa per le regioni del Nordovest e tutto il comparto alpino e prealpino. Qui continueremo ad avere una costante ingerenza temporalesca che condizionerà il meteo praticamente per tutto il giorno. Tempo più asciutto invece sul resto del Nord seppur in un contesto di spiccata variabilità. Continuerà a fare piuttosto caldo per la stagione specialmente all’estremo Sud e sulla Sicilia, dove la colonnina di mercurio potrà superare ancora i 30 C.

Domenica invece sarà una giornata complessivamente più tranquilla: rovesci temporaleschi potranno ancora interessare i settori alpini, mentre dopo metà giornata note instabili coinvolgeranno la dorsale appenninica. Nubi e schiarite caratterizzeranno la giornata festiva al Sud, ma non ci sarà bisogno dell’ombrello.

Il team di meteo.it anticipa che, anche nella prossima settimana, l’alta pressione faticherà a imporsi con decisione su tutta l’Italia e i temporali saranno liberi di interessare ancora molti angoli del nostro Paese.



