Attualita 107

Il borgo più bello d'Italia ancora una volta è in Sicilia: vince Petralia Soprana

La sfida è stata avvincente: negli attimi finali della trasmissione Petralia Soprana ha sconfitto le 3 finaliste, Mel, Subiaco e Guardiagrele, riconfermando la Sicilia come una delle regioni più premiate d'Italia

Redazione

25 Novembre 2018 10:54

Si trova, ancora una volta, in Sicilia il borgo più bello d'Italia. Petralia Soprana, paese delle Madonie in provincia di Palermo, ha battuto 59 borghi italiani, divenendo così il Borgo dei Borghi 2018 nella competizione ideata da Rai3 e andata in onda ieri sera. A far vincere il piccolo comune del Palermitano è stata la giuria composta dal critico d'arte Philippe Daverio, Filippa Lagerback e il geologo Mario Tozzi e il voto del pubblico.La sfida è stata avvincente: negli attimi finali della trasmissione Petralia Soprana ha sconfitto le 3 finaliste, Mel, Subiaco e Guardiagrele, riconfermando la Sicilia come una delle regioni più premiate d'Italia.

Grande festa in paese dove il sindaco Pietro Macaluso si è affacciato dal Palazzo comunale festeggiando con i cittadini la vittoria conseguita. Era stato proprio lui insieme all'amministrazione comunale a chiedere partecipazione e coesione ai comuni delle Madonie. E così è stato.

Per tre anni consecutivi la Sicilia ha conquistato il primo gradino del podio: Gangi nel 2014, Montalbano Elicona nel 2015 e Sambuca di Sicilia nel 2016. Vittorie che hanno segnato una svolta in positivo, dal punto di vista economico e turistico, riuscendo a cambiare le sorti di piccoli borghi spesso dimenticati nonostante la loro incredibile e straordinaria bellezza. (Gds.it)



