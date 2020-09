I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Attualita 98

Il blu del mare ... l'odore di alghe e di sale. Dal romanzo "In una notte senza luna"

Diciassettesimo appuntamento con un brano di uno dei nove romanzi del farmacista-scrittore nisseno Vincenzo Bonasera

Redazione

17 Settembre 2020 11:58

"Il blu del mare… l’odore di alghe e di sale… le schiumose onde a sovrapporsi e a inseguirsi per adagiarsi sulla spiaggia o infrangersi sugli scogli a creare un’armonia di suoni. Il caldo tepore e i raggi dorati del lucente sole… le puntine di stelle luminose sparse in un cielo sereno, i colori dell’alba in una mattina di primavera o dell’arcobaleno sul finire di un temporale d’estate… il tramonto del sole rosso che scompare dietro le montagne e la luna d’argento che gioca tra le nuvole… il profumo di una rosa, il volo tremulo e leggero di farfalla, il cinguettare di un passerotto, il sorriso di un bambino… quale incantato fascino possedete! Riesco a vedervi e a vivervi e allora sì che mi viene da dire… che bella è la vita”. (dal romanzo: “In una notte senza luna” – 2020 ).

"Il blu del mare… l’odore di alghe e di sale… le schiumose onde a sovrapporsi e a inseguirsi per adagiarsi sulla spiaggia o infrangersi sugli scogli a creare un’armonia di suoni. Il caldo tepore e i raggi dorati del lucente sole… le puntine di stelle luminose sparse in un cielo sereno, i colori dell’alba in una mattina di primavera o dell’arcobaleno sul finire di un temporale d’estate… il tramonto del sole rosso che scompare dietro le montagne e la luna d’argento che gioca tra le nuvole… il profumo di una rosa, il volo tremulo e leggero di farfalla, il cinguettare di un passerotto, il sorriso di un bambino… quale incantato fascino possedete! Riesco a vedervi e a vivervi e allora sì che mi viene da dire… che bella è la vita”. (dal romanzo: “In una notte senza luna” – 2020 ).

News Successiva Coronavirus, sei positivi nel palermitano: avevano partecipato ad un compleanno. Tra loro anche un bimbo di 28 giorni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

I Romanzi di Vincenzo Bonasera - Video

Ti potrebbero interessare