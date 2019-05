Sport 180

Il 2 giugno giornata dello sport, previsti diversi eventi fra Caltanissetta e Gela

Si tratta della sedicesima nazionale dello Sport ed è organizzata dal Coni. Sarà possibile cimentarsi con diverse disciplinE.

Redazione

30 Maggio 2019 18:45

Fervono i preparativi al Coni di Caltanissetta per la XVI giornata nazionale dello sport in programma domenica 2 giugno; quest’anno, per la seconda volta dalla prima edizione del lontano 2003, coinciderà con la festa della Repubblica Italiana, ovvero il 2 giugno, arricchendo di maggiore fascino l’evento. Si tratta di una grande manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente sul territorio nazionale con la presenza di molti comuni italiani, ed è rivolta a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive ma, senza dimenticare la tutela dell’ambiente. Giorgio Giordano, delegato Coni del nisseno, sottolinea ed evidenzia: “La giornata del 2 giugno darà la possibilità ai bambini che parteciperanno di provare svariate discipline sportive, un evento che si ripete da diversi anni e che ha riscosso sempre un grande successo. Quest’anno la GNS è il primo evento dove iniziare ad applicare la ‘plastic free’ cioè la rinuncia nelle manifestazioni sportive all'uso di materiali di plastica così come voluto dal Protocollo d’Intesa siglato il 17 aprile 2019 dal Ministro dell’Ambiente e dal CONI, protocollo d’intesa che promuove, tra l'altro, iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali e dello sviluppo sostenibile. Ringrazio sin da ora le federazioni che hanno con grande entusiasmo aderito con i loro tecnici all’iniziativa”.La collaborazione di federazioni e tecnici, elemento determinante, per consentire al Coni di allestire un programma ampio, ricco di differenti appuntamenti sportivi e su diversi siti.

Nel capoluogo nisseno, presso l’Eclettica Street Factory in via Rochester, dalle ore 9 alle 13, la possibilità di cimentarsi in: pattinaggio, skateboarding, basket, rugby, tennis, tiro con l’arco, tennistavolo, arrampicata, calystenics/workout, dama e scacchi.

Per gli appassionati di calcio, torneo giovanile promosso anche da PGS e “Tutti Uguali”, presso i campetti Giarratana e Lombardo. Per il badminton, torneo under 10 e 13, nella palestra dell’istituto tecnico per Geometri.

A Gela, invece, presso il club nautico – porto rifugio, il “Vela Day” in collaborazione con la FIV.





