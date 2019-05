Attualita 112

Ikea ritira dal mercato librerie e armadi con ante in vetro Hemnes. C'è il rischio caduta a causa di alcuni supporti troppo corti

Segnalati già due incidenti con feriti lievi. Queste librerie e armadi, realizzati in Polonia, sono disponibili in vari colori

28 Maggio 2019 20:42

Nuovo richiamo per i prodotti targati "IKEA". Questa volta si tratta di librerie e armadi con ante in vetro HEMNES. Il motivo? Vi è il rischio che i mobili potrebbero cadere a causa di alcuni supporti troppo corti. Lo ha comunicato in una nota sul suo sito il dipartimento federale per la salute canadese Health Canada, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, con cui avvisa i clienti del pericolo. Sono stati segnalati almeno due incidenti con feriti lievi. Queste librerie e armadi, realizzati in Polonia, sono disponibili in vari colori. Il colosso svedese dell'arredamento low cost invita quindi tutti i clienti che li hanno acquistati a non utilizzarli e a contattare l'assistenza clienti «Otterrete il rimborso completo o un prodotto analogo. Non è necessario esibire alcuna prova di acquisto». L'azienda si scusa per eventuali disagi provocati.

