Attualita 157

Ikea, librerie e armadi con ante in vetro Hemnes: c'è il rischio caduta. I prodotti sono fuori produzione e non sono stati ritirati dal mercato

In una nota Ikea precisa che i prodotti in questione sono stati venduti fra il 2011 e il 2017 e in caso di segnalazioni sono stati sostituiti oppure i clienti sono stati rimborsati

Redazione

30 Maggio 2019 19:46

In merito al nostro articolo dal titolo "ikea-ritira-dal-mercato-librerie-e-armadi-con-ante-in-vetro-hemnes-ce-il-rischio-caduta-a-causa-di-alcuni-supporti-troppo-corti", Ikea precisa che i prodotti non sono stati ritirati e aggiunge quanto segue: La libreria e le vetrine HEMNES sono realizzate in legno massiccio e progettate per durare nel tempo e per essere usate a lungo dai clienti IKEA.

Le vecchie versioni della libreria e della vetrina HEMNES di IKEA (vendute dal 2011 al 2017) sono fuori produzione dal 2017, ma occasionalmente IKEA riceve ancora segnalazioni relative alla caduta di ripiani dei mobili HEMNES.

Queste segnalazioni sono rare e si concentrano soprattutto nei mesi più freddi dell'anno. In questi periodi, all’interno delle case l’ambiente è caldo e secco e può causare un leggero restringimento dei ripiani in legno massiccio, un fenomeno naturale per questo materiale.

Ai clienti che hanno effettuato una segnalazione, IKEA finora ha offerto un prodotto sostitutivo o un rimborso completo.

Come terza possibilità, ora IKEA ha sviluppato dei perni di ricambio in modo da permettere ai clienti di continuare a utilizzare i loro mobili HEMNES. L’azione correttiva su Hemnes è stata decisa a livello globale su base volontaria e non è classificabile come richiamo poiché HEMNES è un prodotto sicuro.

Tutti i clienti che hanno acquistato un mobile HEMNES prodotto prima del 2017 sono invitati a contattare il numero verde IKEA 800924646 dalle 9 alle 20, dal lunedì al sabato, per ordinare i perni di ricambio più lunghi.







In merito al nostro articolo dal titolo "ikea-ritira-dal-mercato-librerie-e-armadi-con-ante-in-vetro-hemnes-ce-il-rischio-caduta-a-causa-di-alcuni-supporti-troppo-corti", Ikea precisa che i prodotti non sono stati ritirati e aggiunge quanto segue: La libreria e le vetrine HEMNES sono realizzate in legno massiccio e progettate per durare nel tempo e per essere usate a lungo dai clienti IKEA.

Le vecchie versioni della libreria e della vetrina HEMNES di IKEA (vendute dal 2011 al 2017) sono fuori produzione dal 2017, ma occasionalmente IKEA riceve ancora segnalazioni relative alla caduta di ripiani dei mobili HEMNES.

Queste segnalazioni sono rare e si concentrano soprattutto nei mesi più freddi dell'anno. In questi periodi, all’interno delle case l’ambiente è caldo e secco e può causare un leggero restringimento dei ripiani in legno massiccio, un fenomeno naturale per questo materiale.

Ai clienti che hanno effettuato una segnalazione, IKEA finora ha offerto un prodotto sostitutivo o un rimborso completo.

Come terza possibilità, ora IKEA ha sviluppato dei perni di ricambio in modo da permettere ai clienti di continuare a utilizzare i loro mobili HEMNES. L’azione correttiva su Hemnes è stata decisa a livello globale su base volontaria e non è classificabile come richiamo poiché HEMNES è un prodotto sicuro.

Tutti i clienti che hanno acquistato un mobile HEMNES prodotto prima del 2017 sono invitati a contattare il numero verde IKEA 800924646 dalle 9 alle 20, dal lunedì al sabato, per ordinare i perni di ricambio più lunghi.







News Successiva "1900 punti di criticità sui viadotti siciliani", l'Anas: "Non appartengono a noi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews