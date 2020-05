Politica 288

Alloggi popolari: nel nisseno finanziati progetti per oltre 3,3 milioni. Mancuso (FI): "Premiato il nostro impegno"

Autorizzato un finanziamento per un importo pari a € 3.259.465,00 gestito dall'Ente Autonomo Case Popolari per la realizzazione di opere di manutenzione edile nel territorio nisseno

Redazione

23 Maggio 2020 20:06

"Il nostro impegno è stato premiato. Ci siamo battuti affinché in provincia di Caltanissetta fossero assegnati fondi per la riqualificazione di spazi abitativi. Ci siamo riusciti, adesso rendiamo operativi i progetti esecutivi degli alloggi popolari”. Lo riferisce il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.Di seguito i progetti esecutivi finanziati:

1) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici per il lotto “100 alloggi” popolari nel comune di Caltanissetta;

2) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei sottotetti dei piani terra e dei prospetti del lotto “30 alloggi” popolari nel comune di Gela;

3) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del lotto “12 alloggi” popolari nel comune di Mussomeli;

4) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento degli impianti di un alloggio popolare nel comune di San Cataldo;

5) progetto esecutivo dei lavori di recupero e rifacimento impianti di un alloggio popolaredel comune di Mazzarino;

6) progetto definitivo dei lavori di superamento delle barriere architettoniche per un alloggio popolare del comune di Sutera.



