Iacp, nel nisseno finanziati progetti per oltre 3,2 milioni per la costruzione di alloggi. Mancuso (FI): "Sempre vicini al territorio"

"Adesso si rendano operativi i progetti esecutivi". Lo riferisce il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.

Redazione

20 Luglio 2020 19:34

Continua l’opera di manutenzione nel nisseno grazie all’autorizzazione del finanziamento per un importo pari a € 3.272.980,39 gestito dall'Ente Autonomo Case Popolari (IACP) per la realizzazione di opere di manutenzione edile in diverse zone del territorio locale."Da quando siamo al Governo della Regione, una nuova stagione è cominciata, all’insegna della riqualificazione territoriale, finalizzata al miglioramento delle condizioni strutturali locali. Il nostro impegno è massimo, all’insegna del duro lavoro affinché anche in provincia di Caltanissetta fossero assegnati fondi per l’ammodernamento degli spazi abitativi. Adesso si rendano operativi i progetti esecutivi”. Lo riferisce il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.

Di seguito i progetti esecutivi finanziati:

1) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici per il lotto “100 alloggi” popolari nel comune di Caltanissetta;

2) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dei sottotetti dei piani terra e dei prospetti del lotto “30 alloggi” popolari nel comune di Gela;

3) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del lotto “12 alloggi” popolari nel comune di Mussomeli;

4) progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento degli impianti di un alloggio popolare nel comune di San Cataldo;

5) progetto esecutivo dei lavori di recupero e rifacimento impianti di un alloggio popolaredel comune di Mazzarino;

6) progetto definitivo dei lavori di superamento delle barriere architettoniche per un alloggio popolare del comune di Sutera.



