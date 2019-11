Attualita 342

"I siciliani hanno un problema di super ego. Ci vorrebbero migliaia di psichiatri", Daverio ci ricasca

Philippe Daverio, dopo la polemica sul Borgo dei Borghi e dopo aver fatto dietrofront, torna ad attaccare i siciliani

Redazione

18 Novembre 2019 11:51

Dopo la polemica di qualche giorno fa sulle dichiarazioni rese alle Iene da Philippe Daverio: "Non amo la Sicilia, io ho paura dei Siciliani, l'intimidazione è nelle loro tradizioni, sono convinti di essere il centro del mondo (è una patologia locale), sono terroni e rosicano", ecco che il critico torna all'attacco rilasciando dichiarazioni che non passeranno inosservate."I siciliani hanno un problema di super ego. Non posso risolverlo io, ma ci vorrebbero migliaia di psichiatri". È una frase rilasciata durante Book city Milano. Con queste parole Philippe Daverio è ritornato sulla polemica contro i siciliani che, nei giorni scorsi, era arrivata addirittura in Parlamento a causa delle sue dichiarazioni contro il popolo siciliano.

Daverio, dopo le polemiche, si era scusato con una lettera aperta. Adesso nuove dure parole.





