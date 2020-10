Cronaca 968

"I nostri nonni sono dentro quelle ambulanze", il post su Fb che annuncia l'evacuazione delle Rsa a Sambuca di Sicilia

Sono stati trasportati nei vari ospedali del bacino Caltanissetta-Enna-Agrigento, perchè le terapie intensive del distretto sono praticamente quasi al completo

Redazione

18 Ottobre 2020 12:19

"Questo è successo ieri notte a Sambuca di Sicilia, i nostri nonni, sono dentro quelle ambulanze.

Sono stati trasportati nei vari ospedali del bacino Caltanissetta-Enna-Agrigento, le terapie intensive del distretto sono praticamente quasi al completo". Questo quanto scritto in un post su Facebook. "Non so se vi importa qualcosa di voi, ma spero che vi importi qualcosa dei vostri affetti. Non so se ancora vi sembra una dittatura sanitaria imporre la mascherina, ma fossi in voi la metterei.

Non so se avete ancora voglia di ballare, un reggae , in spiaggia...ma fossi in voi starei sul divano a casa, al calduccio.

Non so se volete sbandierare ancora le vostre statistiche che minimizzano i numeri, prese chissà dove... ma fossi in voi , memorizzerei questa foto, Sambuca di Sicilia nella notte del 17 ottobre 2020, i nostri nonni sono dentro quelle ambulanze che rischiano di morire, per colpa nostra. Questa é la realtà e fossi in voi ci crederei". Dunque a Sambuca di Sicilia, è sempre emergenza perchè dove ci sono altri nove soggetti positivi al Covid. Lo ha comunicato ieri sera il sindaco Leo Ciaccio.

Si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi, che sono tuttora in isolamento domiciliare. Adesso i casi positivi nel centro belicino sono saliti a 64, gran parte dei quali concentrati nella casa di riposo focolaio dell'epidemia. Numero che tiene conto dei quattro decessi tra gli ospiti della stessa Rsa.

Nel frattempo è in corso l'evacuazione della struttura, che nelle scorse ore era stata chiesta alle autorità proprio dal primo cittadino, a partire dai casi più gravi. Undici soggetti sono già stati prelevati e ricoverati in ospedali e centri Covid, altri otto verranno trasferiti stamattina.

Si valuteranno le condizioni cliniche dei restanti dieci anziani ospiti della casa di riposo, all'interno della quale si trovano anche 14 assistenti, componenti dello staff, tutti affetti da coronavirus. Le loro condizioni sono tenute sotto osservazione.

Il sindaco inoltre, lancia un appello alla Regione Siciliana affinchè venga sostituito il personale della residenza per anziani dove si contano 45 casi tra operatori e anziani ospiti. "Abbiamo bisogno di dare riposo ai 14 operatori che ininterrottamente sono da una settimana nella struttura - ha detto - chiediamo un intervento della Regione. Molti di loro lavorano con la positività al Coronavirus, pur essendo sintomatici, ma chiedono aiuto". La cittadina di Sambuca è stata chiusa come "zona rossa" da oggi dopo i numerosi casi all’interno della Rsa.



