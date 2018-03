Politica 298

I Governi possibili? Parla la matematica: il M5S o la Lega dovranno far parte della maggioranza

Ai grillini basterebbe la Lega per fare un governo giallo-verde, ma mancano ancora i seggi esteri al conteggio e con l'apporto di Fratelli d'Italia potrebbe dar vita a un governo stabile

Redazione

06 Marzo 2018 19:39

Mentre la politica è l'arte del possibile, la matematica è la scienza dell'esattezza. Così, in attesa che intervenga la politica a riallineare (e forse sgretolare) i gruppi parlamentari usciti dal voto, per capire che maggioranza si potrà formare nel nuovo Parlamento a sostegno di un governo bisogna guardare ai numeri. E la matematica ci dà una sola certezza: o il M5s o la Lega (o entrambi naturalmente) dovranno sostenere il nuovo esecutivo. Anche se mancano ancora gli eletti all'estero (e un collegio uninominale è da definire) i nuovi equilibri sono chiari. Intanto sappiamo già da domenica sera che nessuna delle coalizioni che si sono presentate alle urne può raggiungere la maggioranza di Camera e Senato da sola. Il centrodestra è quello che ci va più vicino, con 260 seggi su 316 alla Camera e 135 su 161 al Senato. Il M5s si ferma a 221 e 112, mentre il centrosinistra ne ottiene 112 e 57.



Quindi la maggioranza - al di là delle dichiarazioni di principio di queste ore - andrà trovata in un equilibrio diverso all'interno delle Camere, con i gruppi che si riallineeranno. Ma quali sono le alternative possibili per fare una maggioranza? Come detto la certezza è una sola: o il M5s o la Lega dovranno far parte della nuova maggioranza. Di più: senza il M5s c'è una sola possibilità, e mette insieme tutti gli altri partiti, da Leu a Fratelli d'Italia. Un'alleanza politicamente difficile da immaginare.



Escludendola, tutte le altre possibilità includono il Movimento 5 Stelle. Ai grillini basterebbe la Lega per fare un governo giallo-verde che avrebbe 32 seggi di maggioranza alla Camera (348 su 316 necessari) e solo 9 al Senato (170 su 161). Ma mancano ancora i seggi esteri al conteggio e con l'apporto di Fratelli d'Italia, una maggioranza tricolore avrebbe 380 deputati e 186 senatori. Potrebbe dar vita a un governo stabile.



Se invece M5s e Lega non trovassero un accordo politico, il Pd diventerebbe necessario. Infatti nessun'altra combinazione potrebbe garantire una maggioranza. Due le ipotesi sul campo. La prima, il M5s con il Pd (ed eventualmente i suoi compagni di centrosinistra, +Europa, Insieme, Civica Popolare, Svp più l'eletto della coalizione in Val d'Aosta al Senato) 356 deputati e 174 senatori. Maggioranza non ampissima. La seconda, questa stessa alleanza rafforzata da Leu con i suoi 14 deputati e 4 senatori. (Alessio Sgherza, Repubblica.it - http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni2018/2018/03/06/news/la_matematica_parla_chiaro_per_un_governo_servono_m5s_o_lega-190600016/?ref=RHPPLF-BL-I0-C8-P2-S1.8-T1)



