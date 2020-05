Politica 113

I Giovani Dem di San Cataldo: in piazza Falcone Borsellino rifiuti a terra anziché negli appositi cassonetti

Nota a firma di Mattia Cammarata, segretario dei Giovani Democratici di San Cataldo che di seguito pubblichiamo

Redazione

20 Maggio 2020 07:59

Abbiamo segnalato in un post sulla nostra Facebook “Giovani Democratici San Cataldo”, che riportiamo, la situazione in cui versa la piazzetta Falcone-Borsellino in data odierna, 19 Maggio 2020.Entriamo nel pieno della fase due e qualcuno ha dimenticato le buone norme di senso civico e rispetto per l’ambiente.

In un momento storico in cui la responsabilità e la coscienza individuale sono fondamentali, non ci possiamo permettere di lasciare i luoghi pubblici in uno stato pietoso.

Esistono dei contenitori per la plastica e per il vetro, collocati nella parte alta della piazzetta, e ieri erano pressoché vuoti, i rifiuti erano per terra.

Non c’è giustificazione, questa è inciviltà e non la possiamo accettare, soprattutto durante un’emergenza sanitaria.

Non basta una mascherina per rispettare le norme igienico-sanitarie, serve un ambiente pulito!

Divertiamoci, riprendiamoci i nostri spazi ma rispettiamoli! Facciamolo per noi stessi e per gli altri!

Un appello a tutti, in particolare ai tanti ragazzi che amano e rispettano la piazzetta Falcone-Borsellino, e che sono la maggioranza per fortuna: nel 2017 l’abbiamo ripulita tutti insieme grazie a una nostra iniziativa, abbiamo dato un segnale, non vanifichiamo il nostro lavoro, per colpa di pochi incivili!

Condividiamo e sensibilizziamo!

Il cambiamento parte da noi!



Abbiamo segnalato in un post sulla nostra Facebook “Giovani Democratici San Cataldo”, che riportiamo, la situazione in cui versa la piazzetta Falcone-Borsellino in data odierna, 19 Maggio 2020.Entriamo nel pieno della fase due e qualcuno ha dimenticato le buone norme di senso civico e rispetto per l’ambiente.

In un momento storico in cui la responsabilità e la coscienza individuale sono fondamentali, non ci possiamo permettere di lasciare i luoghi pubblici in uno stato pietoso.

Esistono dei contenitori per la plastica e per il vetro, collocati nella parte alta della piazzetta, e ieri erano pressoché vuoti, i rifiuti erano per terra.

Non c’è giustificazione, questa è inciviltà e non la possiamo accettare, soprattutto durante un’emergenza sanitaria.

Non basta una mascherina per rispettare le norme igienico-sanitarie, serve un ambiente pulito!

Divertiamoci, riprendiamoci i nostri spazi ma rispettiamoli! Facciamolo per noi stessi e per gli altri!

Un appello a tutti, in particolare ai tanti ragazzi che amano e rispettano la piazzetta Falcone-Borsellino, e che sono la maggioranza per fortuna: nel 2017 l’abbiamo ripulita tutti insieme grazie a una nostra iniziativa, abbiamo dato un segnale, non vanifichiamo il nostro lavoro, per colpa di pochi incivili!

Condividiamo e sensibilizziamo!

Il cambiamento parte da noi!



News Successiva Il Partito Democratico sancataldese: "Dalla Lega in giunta regionale alle dichiarazioni di Pagano, è il fallimento della Sicilia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare