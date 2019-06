Eventi 151

"I giovani chiedono un impegno per il clima: quali opportunità e strumenti può dare la scuola?", seminario a Caltanissetta

Il seminario, a cura di Legambiente Scuola e Formazione ed Estra, si terrà domani, martedì 25 giugno, in via Re d'Italia

Redazione

24 Giugno 2019 11:18

Si terrà martedì 25 Giugno 2019, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso la sede della Rete degli Studenti Medi, sita in via Re d'Italia (ex Scuola Media "L. Capuana", il seminario di Legambiente Scuola e Formazione ed Estra dal titolo: "Scuole per il Futuro".Durante l'incontro si parlerà: di contrasto ai cambiamenti climatici; di nuovi modelli di vita sostenibili; di come dare una risposta alle richieste che i giovani oggi avanzano alle scuole, alle amministrazioni e ai governi; dell'importanza dell’educazione alla sostenibilità, promossa negli anni da associazioni e altri enti nella costruzione di questa nuova sensibilità. Allo stesso tempo si presenteranno alcune buone pratiche per la sostenibilità ambientale, e si dibatterà fra docenti, educatori e studenti sulle modalità di rinnovamento da parte della scuola e sulla promozione di nuovi stili di vita.

Sono invitati a partecipare: Docenti e Dirigenti scolastici; giovani impegnati nei Fridays for future a livello locale; volontari e cittadini interessati.



